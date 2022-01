Wiedereröffnung am 19. Januar : Rostocker Törtchenlokal Waldenberger soll zur Wohlfühloase werden

Neue Einrichtung, eine eigene Backstube und zusätzliche Räume: Zur Wiedereröffnung des Waldenbergers gibt es für Gäste einiges zu entdecken.

Rostock | Am Mittwoch, 19. Januar, ist es so weit – das Törtchenlokal Waldenberger in der Waldemarstraße 52 im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) öffnet wieder seine Pforten. Mehr als zwei Monate lang hat ein kleines Team rund um Inhaber Timm Berger das Lokal saniert, an neuen Dekorationsideen gearbeitet und die Café-Fläche um zusätzliche Räume e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.