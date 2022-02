Bau von Marine-Schiffen : Rostocker Tamsen-Werft zieht nächsten Großauftrag an Land

Erstmals arbeiten die Gehlsdorfer Schiffbauer für die gesamte Produktion mit einem Partnerbetrieb im Binnenland zusammen. IHK zu Rostock fordert Land und Stadt zum Handeln auf, um maritime Wirtschaft zu stützen.

Rostock | Freud und Leid liegen an der Rostocker Oberwarnow derzeit nur wenige Kilometer auseinander. Während beim Standort der MV Werften in Warnemünde Hunderte Beschäftigte um ihre Jobs und die Gründung einer Transfergesellschaft bangen, kann die deutlich kleinere Tamsen-Werft am Gehlsdorfer Ufer den nächsten Erfolg vermelden. Die Schiffbauer des Mittelständl...

