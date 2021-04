Uni-Campus Rostock-Südstadt : Studierendenwerk will 300 Wohnungen errichten

Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Auch die Pläne für weitere Wohnungen und Unigebäude sollen 2021 fertig sein.

Rostock | Fußläufig sind die Institute unterschiedlicher Fachrichtungen, die große Universitätsbibliothek am Südring und die Mensa erreichbar. Daher will das Studierendenwerk Rostock-Wismar noch in diesem Jahr mit dem Bau von fast 300 neuen Wohnungen in der Max-Planck-Straße in der Südstadt beginnen. Weil sich die Pläne für das große Baugebiet Pulverturm zwische...

