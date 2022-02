Roulette, Black Jack und Poker : Neue Spielbank entsteht am Rostocker Petridamm

Am östlichen Einfallstor zur Hansestadt sollen künftig Poker- und Roulettespieler auf ihre Kosten kommen. Die Spielbanken MV errichten ihren neuen Standort im alten Autohaus Niemann.

Rostock | Rostock bekommt eine neue Spielbank – die einzige in ganz Mecklenburg-Vorpommern, in der auch das so genannte Große Spiel mit Roulette, Black Jack und Poker angeboten wird. „Schöner, größer und vor allem besser erreichbar“ solle der neue Standort werden, kündigte Thomas Fritz, Geschäftsführer der Spielbanken MV, an. Entstehen wird der neue Zocker-Temp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.