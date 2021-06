Rostock : Schulverwaltungsamt bietet wieder Sprechzeiten an

Der Bereich Schulbeförderung ist bereits seit dieser Woche sichergestellt. Ab 28. Juni stehen die Mitarbeiter auch wieder bei Fragen zum Schularchiv und Zeugnisangelegenheiten zur Verfügung.

Rostock | Nach dem wochenlangen Ausfall der Sprechzeiten im Rostocker Schulverwaltungsamt, öffnet das Amt in der Schillingallee 71 wieder für den Besucherverkehr. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, werden nun wieder Sprechstunden angeboten. Bereits ab dieser Woche können sich Eltern zum Thema Schulbeförderung wieder an die Mitarbeiter wenden, da die Sprechzei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.