Rostock : Sozialdemokraten fordern einen Spielplatzfonds

Statt private Spielgelegenheiten auf das Gelände von Neubauprojekten zu stellen, sollen Bauherren künftig auch Geld in einen Topf für öffentliche Spielplätze einzahlen können.

Rostock | Die Rostocker SPD fordert einen Spielplatzfonds in der Hansestadt. Das teilte die Fraktion der Sozialdemokraten in der Rostocker Bürgerschaft am Donnerstag mit. In diesen sollen Bauherren einzahlen, die der Landesbauordnung nach verpflichtet sind, einen Spielplatz auf ihrem Baugrundstück zu errichten. Anne Mucha (SPD), Mitglied des Ausschusses für ...

