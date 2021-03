Rostocker Rotznasen : Klinikclowns erhalten 3120 Euro von lokalem Unternehmen

Gerade in der Corona-Zeit und den damit einhergehenden speziellen Herausforderungen sind Spenden besonders willkommen.

Rostock | Der Energieparkentwickler UKA Nord in Rostock hat den Klinikclowns Rostocker Rotznasen 3120 Euro gespendet, teilte der Sprecher des Unternehmens, Benedikt Laubert, am Donnerstag mit. Mit dem Geld will die Belegschaft die wertvolle Arbeit der Klinikclowns unterstützen. Verein hilft kleinen Patienten Oft erleben Kinder nicht nur ihre Erkrankung al...

