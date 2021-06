Rostocker Pfadfinder : Mit dem Rucksack nach Österreich

Wer schon immer einmal campen und durch die Berge streifen wollte, kann in diesem Sommer dabei sein.

Rostock | Der Pfadfinderbund M-V geht jedes Jahr in den Sommerferien auf große Camping-Tour. Dieses Jahr geht es in die Berge nach Österreich. Alle Kinder ab zwölf Jahren können dabei. „Wir freuen uns, dass unsere Sommerfahrten in Österreich möglich sind. Wer Lust hat, in einer Gruppe mit gleichaltrigen Jugendlichen unterwegs zu sein, ist herzlich willkommen“, ...

