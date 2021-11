WC-Mangel am Doberaner Platz : Passanten nutzen Hinterhof in Rostock als Toilette

Händler beklagen zu wenig öffentliche WCs Am Brink und Doberaner Platz. Die Folge: Exkremente verdrecken den Platz im Innenhof.

Rostock | Immer wieder entdecken Sven Wöhlert und seine Mutter Sabine Menschen in ihrem Hinterhof, die dort ihr „Geschäft“ verrichten. „Hier liegen manchmal Haufen, man sieht Toilettenpapier und Müll“, sagt Sven Wöhlert, der gemeinsam mit seiner Mutter das Nähwarengeschäft an der Ecke Brink/Barnstorfer Weg in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) betreibt...

