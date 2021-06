Ex-Hotelier aus Rostock : Oliver Fudickar wird neuer Buga-Geschäftsführer

In seiner künftigen Aufgabe will er ein Ideengeber für den planerischen Teil des Großereignisses werden. Über einen weiteren Geschäftsführer für Investitionen soll im August entschieden werden.

Rostock | In nicht öffentlicher Sitzung stimmte der Hauptausschuss der Bürgerschaft am Dienstag einer wichtigen Personalie zu. Oliver Fudickar, ehemaliger Direktor des Hotels Sonne am Neuen Markt in Rostock, soll neuer Geschäftsführer für die Durchführung der Bundesgartenschau (Buga) 2025 in der Hansestadt werden.

