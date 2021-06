Norddeutsche Philharmonie : Rostocker Musiker dürfen vor bis zu 400 Besuchern spielen

Das 10. Philharmonische Konzert darf vor fast 400 Gästen stattfinden. Zwar ist weiterhin ein negativer Corona-Test nötig, doch schon am Sonntag greift die neue Regelung.

Rostock | Die am Dienstag in Schwerin verkündeten Rücknahmen von einigen Corona-Beschränkungen, führen schon am Wochenende zu mehr möglichen Besuchern in der Halle 207. Statt vor 100 Gästen darf die Norddeutsche Philharmonie nun vor fast 400 Gäste am Sonntag (18 Uhr), Montag (19.30 Uhr) und Dienstag (19.30 Uhr) in der Ospa-Arena spielen. Auch interessant: Vo...

