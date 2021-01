Universität Rostock : Medizinstudenten wehren sich gegen Präsenzprüfungen

Einige sorgen sich vor der Infektionsgefahr. Trotzdem hält das Dekanat an Klausuren unter Aufsicht fest.

Rostock | Die Medizinstudenten der Rostocker Universität müssen ihre Prüfungen im zweiten Jahr der Corona-Krise in Präsenz schreiben, dürfen sie also nicht online ablegen. Einige Fünftsemester beschwerten sich über die geplanten Präsenzklausuren in der Stadthalle....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.