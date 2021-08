Campus Schillingallee : Rostocker Mediziner können im Biomedicum mit Forschung beginnen

Mediziner unterschiedlicher Fachrichtungen sollen in dem Neubau für mehr als 20 Millionen Euro unter einem Dach forschen und lehren.

Rostock | Forschung, Lehre und die Anwendung in der Praxis an einem Ort. Am Donnerstag wurde feierlich auf dem Campus Schillingallee der Rostocker Universitätsmedizin im Hansaviertel das Biomedicum nach fast drei Jahren Bauzeit in Betrieb genommen. Insgesamt wurden für die mehr als 60 Labore und Büros 22,5 Millionen Euro investiert, in denen Forscher aus dreize...

