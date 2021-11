Kranke Bäume werden gefällt : Areal im denkmalgeschützten Lindenpark Rostock wird umgestaltet

Der Rostocker Park soll sich weiter zu einer ansprechenden grünen Oase entwickeln.

Rostock | Die südwestliche Ecke des denkmalgeschützten Lindenparks im Bereich der Basketballanlage wird komplett neu gestaltet. Schon nächste Woche sollen die Arbeiten in der größten zusammenhängenden Grünanlage in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt beginnen. Dabei sollen in einem ersten Schritt kranker Baumbestand sowie Wildwuchs zwischen dem Basketballfeld...

