Rostock : LT-Club wirbt weiter mit VIP-Karte für Impfung

Die Aktion stößt allerdings, wie so oft wenn es um Impfungen geht, nicht nur auf Gegenliebe.

Rostock | Lange Zeit stand die Clubszene in ganz Deutschland still. Nichts ging aufgrund der Corona-Pandemie. Dann zeigte der lange Lockdown über den letzten Winter Wirkung. Die Infektionszahlen gingen herunter, das öffentliche Leben wurde auch dank der zahlreichen Impfungen wieder hochgefahren. Davon hat natürlich das LT in Rostock profitiert, das seine Pforte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.