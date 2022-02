„Perspektivwechsel“ in Rostock : Kunsthalle begeht Ausstellungsende mit zahlreichen Veranstaltungen

Neben Vorträgen und einem Exklusivkonzert soll es auch eine Exkursion an den Strand geben.

Rostock | „Perspektivwechsel“ – so heißt die Ausstellung in der Kunsthalle Rostock, die seit dem 10. November läuft. Am Sonntag, 27. Februar, ist allerdings Schluss mit der Schau, die gemeinsam mit der Lübecker Kunsthalle St. Annen veranstaltet wird. Doch bevor die Bilder abgehängt werden, soll es noch einige Veranstaltungen geben. Vorträge und Exkursionen k...

