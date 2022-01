Kultur in der Corona-Krise : Rostocker Kulturbranche fordert Ende des Lockdowns

Museen, Kinos und Theater in der Hansestadt befinden sich weiter in der Zwangsschließung. Zukunfts- und Öffnungsperspektiven fehlen völlig. Das Unverständnis darüber nimmt immer mehr zu.

Rostock | Die Kultur in Rostock geht auf die Barrikaden: Museen, Kinos und Theater fordern ein sofortiges Ende des andauernden Lockdowns für ihre Einrichtungen. Seit Anfang Dezember 2021 befinden sie sich in einer erneuten Zwangsschließung aufgrund der Corona-Landesverordnung. „Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, in dem Kultur weiterhin dicht ist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.