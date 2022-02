2G bei geplanten Eingriffen? : So stehen die Rostocker Kliniken zur Behandlung von Ungeimpften

Ein Greifswalder Ärztehaus nimmt geplante Eingriffe nur noch bei geimpften und genesenen Personen vor. Nun äußern sich auch die Rostocker Kliniken zur 2G-Regel im medizinischen Bereich.

Rostock | Corona scheint die Gesellschaft, zumindest in einem gewissen Maße, zu spalten. Vollständig geimpfte Menschen dürfen mittlerweile so einiges, was nicht geimpften Menschen derzeit untersagt ist. Shoppen in einem Großteil der Geschäfte in der Rostocker Innenstadt steht beispielsweise unter 2G, ist also geimpften und genesenen Menschen vorbehalten. Vor Ku...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.