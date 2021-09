Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt : Rostocker Kirchenmusiker Markus Johannes Langer geehrt

Gewürdigt wurde seine langjährige Arbeit und dessen Verdienste um das kulturelle Ansehen der Stadt.

Rostock | Würdigung für den Rostocker Kirchenmusiker Prof. Markus Johannes Langer. Er trug sich am Freitagabend in das Ehrenbuch der Hansestadt Rostock ein. Bei der feierlichen Zeremonie im Barocksaal würdigte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) die Arbeit des Kirchenmusikers in den vergangenen 20 Jahren und dessen Verdienste um das kulturelle Ansehe...

