31. Landeswettbewerb : Rostocker Jugendforscher räumen Preise ab

Am 17. März wurden 44 Schüler für ihre außergewöhnliche Arbeit im Bereich der Wissenschaft ausgezeichnet.

Rostock | Am 16. und 17. März fand dieses Jahr trotz Corona-Einschränkungen die alljährlichen Jugend forscht- und Schüler experimentieren-Wettbewerbe statt. Bei diesen Wettbewerben haben in ganz Deutschland Schüler die Möglichkeit sich in der Forschung auszuprobieren. In den Bereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Inform...

