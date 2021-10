Lichtwoche 2021 : Rostocker Innenstadt erstrahlt im bunten Farbenmeer

Vom 1. bis 6. November findet die Lichtwoche der Stadtwerke Rostock statt. In diesem Jahr wurde das Konzept weiterentwickelt.

Rostock | Ein Farbenmeer für Rostock statt dunkler Tristesse: Am Montag startet die 20. Lichtwoche der Stadtwerke Rostock in der Hansestadt und wird markante Gebäude und Plätze in der Innenstadt bis Sonnabend, 6. November, in ein besonderes Licht tauchen. Wie bereits im vergangenen Jahr sollen das Kröpeliner Tor, das Rathaus und das Steintor mit farbenfrohen Pa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.