Corona in Rostock : Impfzentrum zieht am 1. September in den Warnow Park

Im Obergeschoss des Einkaufscenters können Hansestädter zukünftig ihren Piks erhalten.

Rostock | Das Rostocker Impfzentrum zieht in das Einkaufszentrum Warnow Park in der Rigaer Straße 5 in Lütten Klein um. Ab Mittwoch, 1. September, können Hansestädter dann ihre Impfung in einem Ladengeschäft im Obergeschoss der Passage erhalten, teilte die Stadt am Montagmorgen mit. Weiterlesen: Impfzentrum zieht in den Warnow Park nach Lütten Klein um We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.