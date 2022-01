Rostock : Impfzentrum spritzt 200.000. Dosis Corona-Vakzin

Sylvia Middelborg nahm ihre Booster-Impfung in der Agentur für Arbeit in der Kopernikusstraße entgegen.

Rostock | Der Rostocker Impfstützpunkt verabreichte am Dienstag, 4. Januar, die 200.000. Dosis Corona-Impfstoff, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Sylvia Middelborg nahm ihre Booster-Impfung in der Agentur für Arbeit in der Kopernikusstraße entgegen. Mobile Impfaktionen Der Impfstützpunkt organisierte mehrere Aktionen mit mobilen Teams, um Mitarbeitern ...

