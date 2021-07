Umweltschutz : Rostocker Heimstiftung setzt ab sofort auf E-Mobilität

Mitarbeiter aus drei der insgesamt sechs Einrichtungen und die Mitglieder der Geschäftsführung fahren nun mit Elektrofahrzeugen. Perspektivisch sollen diese im ganzen Unternehmen eingesetzt werden.

Rostock | Für die Rostocker Heimstiftung (RHS) war es an der Zeit in neue Fahrzeuge zu investieren. Im Rahmen dieser Neuanschaffung entschied sich die Geschäftsführung, an die Zukunft und die Umwelt zu denken und gab den Startschuss für die E-Mobilität des Unternehmens. Auch interessant: Landkreis Rostock – Persönliche Beratungen in den Pflegestützpunkten wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.