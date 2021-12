1G, 3G oder Maske bei Sitzungen : Rostocker Gremien bilden Flickenteppich bei Corona-Regeln

Ob jemand, der in den Ortsbeiräten und Ausschüssen zur Sitzung erscheint, geimpft, genesen oder getestet sein muss oder ob lediglich die Maskenpflicht und Abstand gelten, darüber sind sich die Vorsitzenden uneins.

Rostock | Wer in Rostock an einer Sitzung der städtischen Gremien teilnehmen will, muss gegen das Coronavirus geimpft, nach einer Erkrankung genesen sein oder einen negativen Test mitbringen – oder reicht doch die bisherige Regelung mit Maskenpflicht und Abstand von eineinhalb Metern? So ganz einig sind sich die Vorsitzenden der Ortsbeiräte und Ausschüsse der R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.