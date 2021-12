Rostocker Freizeizentrum : Feuer zerstört Holzhaus in der „Kinderstadt“

Der Brand brach in der Nacht von Freitag zu Sonnabend aus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Dass das Feuer mutwillig gelegt wurde, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Rostock | Auf dem Gelände des Rostocker Freizeitzentrums (RFZ) in Reutershagen hat es in den frühen Morgenstunden am Samstag nach einem Brand einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Passantin wählte den Notruf Ein Holzhaus in der „Kinderstadt Rostock“, einem sozialen Projekt für Kinder, stand lichterloh in Flammen. Laut Polizei bemerkte gegen 1.30 Uhr ei...

