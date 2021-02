Universität Rostock : Eckhard Vogel erhält Preis für sein Lebenswerk

Der Tag der Preisverleihung wird dem passionierten Chemiker immer im Gedächtnis bleiben – und das nicht nur der großen Freude wegen.

Rostock | Eigentlich war ihm schon Anfang 2020 klar, dass er ihn kriegen sollte. Doch es dauerte fast ein Jahr bis Eckhard Vogel den Preis in seinen Händen halten sollte für 50 Jahre Forschung. Am 27. November 2020 war es endlich soweit. Der Rostocker Professor be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.