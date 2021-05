Naherholung in Rostock : Flussbad eröffnet am Sonnabend mit einem Kanupolo-Schnupperkurs

Um schon am 1. Juni aufmachen zu können, war die Zeit zu knapp, doch am Wochenende beginnt am Mühlendamm der Badespaß 2021 los. Dafür hat sich Betreiber Wassersport Warnow etwas Besonderes ausgedacht.

Rostock | Um schon am 1. Juni loszulegen, dafür ist es dann doch zu kurzfristig gewesen. Lesen Sie auch den Vorgänger-Artikel: „Die Frage ist, ob das Flussbad bis zum 1. Juni fertig wird“ Doch am Sonnabend, 5. Juni, um 11 Uhr wird der Verein Wassersport Warnow Rostock (WSW) im von ihm betriebenen Flussbad die neue Saison eröffnen. Dazu hat der WSW an d...

