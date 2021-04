Trotz gestiegener Inzidenz : Rostocker Bürgerschaft tagt am Mittwoch in der Stadthalle

Die Mitglieder sollen über das Schicksal der „Undine“ entscheiden, über neue Bahnen – und sich vorher testen lassen.

Rostock | Trotz gestiegener Inzidenzzahlen – auch in Rostock – tagen die Mitglieder der Bürgerschaft am Mittwoch in der Stadthalle in Präsenz. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, sollen die Stadtvertreter sich vor der Sitzung auf das Coronavirus testen lassen. Darum bat Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) am Dienstag kurzfristig. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.