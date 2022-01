MV Werften und Sixt-Ansiedlung : Darüber entscheidet die Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch

In ihrer ersten Sitzung in 2022 müssen die Stadtpolitiker nicht nur über den Rahmenplan für die Kröpeliner-Tor-Vorstadt befinden, sondern auch beschließen, ob 140 Jahre alte Bäume im Rosengarten stehen bleiben.

Rostock | Das erste Mal in diesem Jahr treffen sich die Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch, 19. Januar, in der Stadthalle. Ruhig angehen lassen werden es die Fraktionsmitglieder bei der ersten Sitzung des Jahres ab 16 Uhr jedoch eher weniger. Der öffentliche Teil der Tagesordnung ist zwar mit rund 14 Punkten vergleichsweise kurz geraten, dennoch ...

