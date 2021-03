Internationaler Frauentag : Rostocker Bündnis fordert Umbenennung von Straßen

Eine Unterschriftenaktion soll am Montag starten, da die Hansestadt einen „offenkundingen Nachholbedarf“ hätte.

Rostock | Anlässlich des 110. Internationalen Frauentags am Montag fordert das Bündnis 8. März Rostock eine weitreichende Umbenennung von Straßen und Plätzen in der Hansestadt. Ab Montag wollen die Aktivisten daher mit dem Sammeln von Unterschriften starten, um einen Einwohnerantrag in der Rostocker Bürgerschaft zu stellen. Am Frauentag will das Bündnis außerdem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.