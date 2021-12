Modellversuch Sommerstraße : Rostocker Brink könnte 2022 wieder autofrei werden

Während eines digitalen Bürgerforums der Stadt wurde das Verkehrsmodell ausgewertet. Anwohner konnten Verbesserungsvorschläge vortragen. Während einige die Kommunikation über das Projekt kritisierten, lobten andere den Modellversuch.

Rostock | Ein Gewinn für Fußgänger und Radfahrer, aber ein Problem für Autofahrer: Das Modellprojekt Sommerstraße Am Brink, das die Stadt Rostock zwischen August und Oktober in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) umsetzte, war am Donnerstagabend erneut Mittelpunkt von Diskussionen. Etwa 50 Bürger hatten an dem Digitalen Bürgerforum teilgenommen, das das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.