Ortsamt, Jugendamt, Ordnungsamt : Rostocker Ämter wollen künftig gendern

Die Stadtverwaltung arbeitet an einem Leitfaden für gendersensible und wertschätzende Kommunikation. Unter anderem soll somit Diskriminierung entgegengewirkt werden. Doch es gibt auch Kritiker.

Rostock | Die Rostocker Stadtverwaltung will in ihrer Kommunikation gendersensible Sprache verwenden. Das bedeutet, dass die Geschlechter gleichermaßen beachtet werden sollen. Das betrifft nicht nur alle Schriften, die in der Stadtverwaltung erzeugt werden, sondern auch „Korrespondenzen zwischen Stadt und Gesellschaft, Flyer, Website, Satzungen“, teilte Rostock...

