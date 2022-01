Vollsperrung in der Innenstadt : Fünf Demonstrationen legen am Montag Rostock lahm

Für mehrere Stunden wird der Verkehr in der Rostocker Innenstadt stark eingeschränkt sein. Zwei Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, eine Gegendemonstration und zwei weitere, kleinere Veranstaltungen sind geplant.

Rostock | Vor kurzem waren es noch zwei, am letzten Montag dann drei und am 3. Januar werden in Rostock sogar fünf Demonstrationen stattfinden. Während vier davon voraussichtlich eher klein ausfallen werden, sind mehrere Tausend Teilnehmer für den größten Aufzug angemeldet, wodurch es zu Vollsperrungen in der Innenstadt kommen wird. Weiterlesen: Proteste in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.