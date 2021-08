Für bessere Luftqualität : Rostock will mehr als 1500 CO2-Messgeräte für Schulen kaufen

Damit soll der Präsenzunterricht in der Corona-Pandemie abgesichert werden. Stationäre Luftfilter, wie andernorts geplant, wird es hingegen nicht geben.

Rostock | Möglichst schnell will die Hansestadt die Luft in Rostocker Schulen während der Corona-Pandemie verbessern. Aus diesem Grund sollen der Finanzausschuss auf einer Sondersitzung und die Bürgerschaft in der kommenden Woche sehr kurzfristig über den Kauf von 1536 CO2-Messgeräten entscheiden. Insgesamt muss die Stadt für die Geräte der Firma EnviSense rund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.