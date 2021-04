Fahrradstadt : Weitere Stationen für Radreparatur entstehen in Rostock

Noch 2021 sind welche im Stadthafen, am Hauptbahnhof und am Neuen Markt geplant. Weitere sollen 2022 folgen.

Rostock | Der Radverkehr in Rostock soll weiter gefördert werden. Aus diesem Grund errichtet die Hansestadt, drei Reparaturstationen für Räder samt Luftaufpumpen in der Innenstadt, wie Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) auf eine Anfrage von Bürgerschaftsmitglied Eva-Maria Kröger (Linke) mitteilte. Am Mobilpunkt am Gertrudenplatz in der Kröpeliner-Tor-Vorst...

