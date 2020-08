Rostock : Stadt veröffentlicht Statistik über Corona-Pandemie

Kurzbericht zeigt Auswirkungen im Frühjahr und Sommer.

von NNN

19. August 2020, 16:11 Uhr

Rostock | Nachdem wochenlang kaum Corona-Fälle in Rostock auftraten, stieg die Zahl der Infektionsfälle seit Ende Juli wieder etwas an. Welche Auswirkungen die Pandemie auf Rostock hat, listet ein Kurzbericht auf, den die Kommunale Statistikstelle der Hansestadt veröffentlicht hat. Laut den Statistischen Nachrichten gab es keinen Bereich des gesellschaftlichen Lebens, der nicht davon betroffen war, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

So konnten beispielsweise 9600 Kinder zeitweise nicht die Kita besuchen und 19.500 Schüler waren von Schließungen der Einrichtungen betroffen. 1600 davon befanden sich laut Statistik in ihrem Abschlussjahr. Aber auch die Gastronomie litt unter den Auswirkungen. 730 Restaurants, Cafés und Co. mussten zeitweise schließen. Und während im vergangenen Jahr bis Ende Juli noch 112 Kreuzfahrtschiffe in der Hansestadt anlegten, waren es im gleichen Zeitraum dieses Jahres null.

77 Prozent weniger Urlauber in der Hansestadt

Der Kurzbericht enthält zudem Daten über den Arbeitsmarkt, Insolvenzen, den Seeverkehr und die Verkehrsbelastung. Demnach ist beispielsweise die Zahl der Übernachtungen in Rostock im März und April aufgrund des Beherbergungsverbots für touristische Zwecke stark zurückgegangen. Deutlich wird das Ausmaß vor allem im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Mai übernachteten 77 Prozent weniger Gäste in der Hansestadt als im Mai 2019.

Auf dem Arbeitsmarkt stieg die Zahl der Arbeitslosen in Rostock um 16 Prozent im Vergleich zum März an. Laut Stadt besonders betroffen sind Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und junge Personen zwischen 15 und 24 Jahren. Die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung hingegen sank während der akuten Phase der Schließungen.



Zahl der Elektro-Autos steigt

Auch ein Bericht zur steigenden Pkw-Dichte in Rostock ist in den Statistischen Nachrichten enthalten. Demnach befinden sich Hybride und Elektro-Antriebe auf dem Vormarsch. Im Januar waren in Rostock 140 Elektro-Fahrzeuge zugelassen und 931 Hybride.

Die Publikation "II. Quartal 2020" kann kostenfrei im Internet unter www.rostock.de/statistik unter der Rubrik Veröffentlichungen heruntergeladen werden.