Aktionswoche in der Hansestadt : Rostock macht sich stark gegen Gewalt an Frauen

Mit Flaggen, die vor den Fenstern des Rathauses hängen, und weiteren Aktionen wollen die Stadt und der Verein Stark Machen auf das Thema aufmerksam machen.

Rostock | Bei wenig Wind und strahlendem Sonnenschein wurde am Montag die letzte der insgesamt fünf Flaggen zu den Anti-Gewalt-Wochen am Rostocker Rathausanbau aufgehängt. Auf ihnen sind die Telefonnummern des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen zu sehen. Betroffene in Rostock sollen auf diese Weise unauffällig erfahren, wo sie Unterstützung bekommen können. Im Z...

