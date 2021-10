Rostock : Freitag letzte mobile Impfaktion im Stadtzentrum

Am Freitag können Impfwillige noch einmal ins Universitätshauptgebäude kommen. Danach stehen nur die Impfangebote im Impfzentrum in Lütten Klein zur Verfügung.

Rostock | Die letzte mobile Impfaktion gegen Covid-19 ohne Voranmeldung gibt es am Freitag, 29. Oktober, im Universitätshauptgebäude im Rostocker Stadtzentrum, informiert die Hansestadt. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr sind Impfwillige am Universitätsplatz 1 willkommen. Ohne Anmeldung impft auch weiterhin der Impfstützpunkt Lütten Klein. Tägliche Impfungen im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.