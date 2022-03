Vorwürfe von ehrenamtlichen Helfern : „Rostock hilft“ sieht Probleme in Hanse Messe für Geflüchtete aus Ukraine

Die Messehalle in Rostock soll eigentlich zentraler Anlaufpunkt für Geflüchtete sein. Kritisiert wird nicht nur die hygienische Situation vor Ort. Auch die ehrenamtlichen Helfer stehen im Fokus.

Rostock | Die Hilfsorganisation „Rostock hilft“ hat auf die schwierige Situation in der Rostocker Hanse Messe hingewiesen, die zentraler Anlaufpunkt für Flüchtlinge aus der Ukraine ist. So gebe es mit Blick auf die Corona-Problematik kein geeignetes Hygienekonzept, sagt die Sprecherin der Organisation, Christin Voss, am Donnerstag. „Es muss jetzt eine Lösung ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.