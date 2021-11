Internationaler Aktionstag : Rostock zeigt Flagge gegen die Todesstrafe

Die Hansestadt beteiligt sich mit sichtbaren Aktionen am 20. Internationalen Aktionstag „Cities for Life – Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe”.

Rostock | Am Dienstag organisiert die Gemeinschaft „Sant’ Egidio“ in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen den 20. Internationalen Aktionstag „Cities for Life – Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe”. Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) unterstützt das Engagement der Gemeinschaft zur Abschaffung der Todesstrafe. Di...

