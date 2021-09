Rostock : Stadt bietet weitere Anreize zum Impfen im Ostseestadion

Alle frisch Geimpften, die sich im Ostseestadion am Donnerstag immunisieren lassen, können einen ganz besonderen Platz im Stadion ausprobieren.

Rostock | Um die Impfbereitschaft in Rostock anzukurbeln und die -quote zu erhöhen, bietet die Stadt nicht nur mobile Aktionen an verschiedenen Standorten der Stadt an, sondern versucht, auch weitere Anreize zu schaffen, wie zum Beispiel ein Erinnerungsfoto der besonderen Art. Nagelneue Trainerbank dient als Kulisse Wie das Rathaus am Mittwoch mitteilte, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.