24. Unternehmer-Preis : Rostock als Kommune des Jahres ausgezeichnet

Die Hansestadt wurde beim 24. Unternehmer-Preis des Ostdeutschen Sparkassenverbandes ausgezeichnet. Ausschlaggebend war der flexible Leistungsaus- und -umbau während der Corona-Pandemie.

Rostock | Die Hansestadt Rostock ist vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) als Kommune des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden, teilte die Ostseesparkasse (Ospa) Rostock am Montag mit. „Wir sind stolz, dass der Sieger in der Kategorie Kommune aus unserem Geschäftsgebiet kommt“, so Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der Ospa Rostock. Wei...

