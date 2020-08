Rostock : Trio steht wegen Drogenhandel vor Gericht

Am Montag müssen sich drei Männer vor dem Landgericht verantworten. Bei Durchsuchungen wurden fast 70 Kilo Drogen gefunden.

von NNN

12. August 2020, 13:16 Uhr

Rostock | Am Montag startet in Rostock der Prozess gegen ein Trio wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Wie Anne Kruse, Sprecherin am Landgericht, am Mittwoch mitteilte, werden dem 43-jährigen Tilo P. zehn, dem 31-jährigen Christoph S. acht und dem 34-jährigen Jan K. ein Fall zur Last gelegt.

Laut Anklage sollen sie in der Zeit zwischen Juni 2016 und dem 30. Januar 2020 Drogen verkauft und Christoph S. zudem in zwei Fällen und Jan K. in einem Beihilfe dazu geleistet haben.

Bei der Durchsuchung einer Garage in Laage am 14. August vergangenen Jahres wurden 54,6 Kilogramm Marihuana, 9,3 Kilogramm Ecstasy-Pillen und 3,5 Kilogramm Kokain sichergestellt. In einer anderen Garage in Laage wurden laut Kruse am 30. Januar dann noch einmal 155,6 Gramm Cannabis beziehungsweise Cannabisharz und 99,4 Gramm Kokain aufgefunden.

Alle drei Angeklagten befinden sich seit Ende Januar in Untersuchungshaft. Insgesamt sind bisher neben dem Auftakt neun Prozesstage anberaumt am 24. und 26. August, 16., 22. und 30. September sowie 5., 12., 21. und 28. Oktober.