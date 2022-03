Ukraine-Krieg : Rostock: Solidarisches Friedensgebet für Geflüchtete im IGA Park

Die evangelischen Kirchengemeinden im Nordwesten Rostocks laden am 23. März zu einem gemeinsamen Gebet ein.

Rostock | Ein Zeichen setzen gegen den Krieg und gemeinsam für den Frieden beten. Das haben sich die evangelischen Kirchengemeinden im Nordwesten Rostocks vorgenommen. Lesen Sie auch: Rostocker werben für Unterstützung für Hilfskonvoi Sie laden ein zu einem solidarischen Friedensgebet für Geflüchtete am 23. März um 11 Uhr in den IGA-Park in Schmarl an die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.