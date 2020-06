Rostock : Schwimmhalle in Gehlsdorf wieder für Vereine geöffnet

Andere Besucher müssen sich bis 6. Juli gedulden, teilte die Wiro mit. Das Neptunschwimmbad bleibt bis 2. August dicht.

von NNN

28. Juni 2020, 15:38 Uhr

Rostock | Die Schwimmhalle im Sportpark Gehlsdorf der Wiro wird ab Montag schrittweise wieder geöffnet. Das teilte das Wohnungsunternehmen mit. So können Vereine und Institutionen mit bestehenden Verträgen individuelle Hallenzeiten vereinbaren. Für andere Besucher werde die Halle jedoch erst am 6. Juli wieder geöffnet. Am Wochenende bleibt die Schwimmhalle geschlossen.

Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus dürfen sich aktuell allerdings maximal 50 Badegäste gleichzeitig in der Halle aufhalten. Es könne deshalb zu Wartezeiten kommen, hieß es vonseiten der Wiro. Sauna, Kinderbecken und Bistro bleiben noch geschlossen.

Das Hallenschwimmbad Neptun in der Kopernikusstraße hingegen bleibt noch bis 2. August geschlossen, teilte das Amt für Schule und Sport mit. Bis dahin würden die regulären Reparaturen vorgenommen.