Schifffahrtsmuseum Rostock : Reparaturarbeiten am Modell der „Fritz Heckert“ abgeschlossen

Der 70 Jahre alte Nachbau des DDR-Urlauberschiffs wies zahlreiche Schäden auf. Für rund 14.000 Euro wurde es restauriert.

von NNN

17. Juli 2020, 18:00 Uhr

Rostock | Schäden am Rumpf, kaputte Mastkörbe, Reling und Bullaugen - an der "Fritz Heckert" gab es viel zu tun. Doch nun sind die Reparaturarbeiten an dem Schiffsmodell des einstigen DDR-Urlauberschiffs abgeschlossen. Am Donnerstag wurde es erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentiert, teilte das Schifffahrtsmuseum Rostock mit.

Bei dem Modell der "Fritz Heckert" handelt es sich um ein Schnittmodell, das sich im Sammlungsbestand der Hansestadt Rostock befindet und vom Schifffarhtsmuseum auf dem Traditionsschiff im Rostocker IGA-Park verwaltet wird. Laut dem Museum war es mit seiner fast 70 Jahre alten Geschichte dringend restaurierungsbedürftig.

Schifffahrtsmuseum Rostock





Modell vor weiteren Schäden bewahren

"Aufgrund der Einmaligkeit hinsichtlich Größe und Qualität sowie seiner historischen Bedeutung für die region Mecklenburg-Vorpommern und die DDR-Passagierschifffahrt war es uns ein großes Anliegen, das Modell wieder ausstellungsfähig zu machen und es gleichzeitig vor weiteren Schäden zu bewahren", sagte Museumsleiterin Dr. Kathrin Möller.

Insgesamt 14.000 Euro wurden in die Restaurierung des 7,10 Meter langen, ein meter breiten und etwa 1,40 Meter hohen Modells investiert, die vom Deutschen Stiftungszentrum zur Verfügung gestellt wurden. Wieder in Schuss gebracht wurde das "Fritz Heckert"-Modell bei der BQG Neptun, Gesellschaft für Personalentwicklung und Innovationsförderung mbH.

Das Schiffsmodell ist aus Holz, Kunststoffen und Metall gefertigt und gewährt den Betrachtern einen Blick in die Kabinen, Speise- und Maschinenraum.

Hintergrund Das DDR-Urlauberschiff "Fritz Heckert" Die "Fritz Heckert" war ein Kreuzfahrtschiff der Deutschen Seereederei Rostock (DSR), der einzige Neubau eines Kreuzfahrtschiffes in der DDR für die DDR, teilt das Schifffahrtsmuseum mit. Gebaut wurde es 159/60 auf der Mathias-Thesen-Werft in Wismar. Bis zu seiner Außerdienststellung 1972 ist das Schiff insgesamt 59 Häfen in 24 Länder angelaufen. Danach diente es in Wismar und Stralsund als Wohnschiff für Reederei- beziehungsweise Werftarbeiter. 1991 ließ eine Hamburger Firma das Schiff zum Hotelschiff umbauen. Als solches war es dann bis zu seiner Verschrottung 1999 in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter dem Namen "Gulf Fantasy" im Einsatz.