Übergabe von Pachtvertrag : Warnemünder Ökostrom wird für Kreuzfahrtschiffe besser zugänglich

Mit der Übernahme der Landstromanlage am Warnemünder Hafen durch Rostock Port haben Reedereien in Rostock jetzt nur noch einen Ansprechpartner, was Liegeplatz und Stromversorgung angeht.

Warnemünde | Einerseits wird sie immer wieder für Umweltverschmutzung kritisiert, andererseits ist sie ein enorm großer Wirtschaftsfaktor in Rostock. Die Kreuzfahrtindustrie ist stark umstritten, doch für die Schiffe in Rostock soll es nun einfacher werden, zumindest im Hafen eine gute Klimabilanz zu erlangen. Denn der Zugang zur Landstromanlage an den Warnemünder...

