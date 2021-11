Eishockey : Piranhas gewinnen auswärts in Erfurt

Mit 4:2 haben die Rostock Piranhas die TecArt Black Dragons Erfurt am Sonntag geschlagen.

Erfurt | Mit 4:2 haben die Rostock Piranhas in der Eishockey-Oberliga Nord die TecArt Black Dragons Erfurt am Sonntag geschlagen. Ein Tor für die Erfurter wurde nicht gegeben und die Entscheidung fiel dann durch ein Empty Net-Goal. Das nächste Auswärtsspiel müssen die Piranhas am 3. Dezember gegen die Herner EV Miners bestreiten. Am 5. Dezember geht es in er S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.