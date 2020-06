Rostock : Lohro geht wieder live auf Sendung

Nach einem Feuer und der Corona-Zwangspause kehrt das Mitmachradio wieder zum Normalbetrieb zurück. Mitstreiter fehlen.

von Mirco Dalchow

25. Juni 2020, 18:30 Uhr

Rostock | Nach drei Monaten wurde am Freitagnachmittag, 19. Juni, wieder live aus dem Studio des Lokalradios Rostock, kurz Lohro, gesendet. Damit kehrt der Sender langsam wieder zum Normalbetrieb zurück. Als Gast hinter dem Mikrofon: Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), der der Einladung gern gefolgt ist. "Das Haus ist sehr kreativ und mit Ideen gefüllt", so der OB.

"Ich war aufgeregt wie lange nicht mehr", gab Urgestein und Fachanleiter des Mitmachradios, Ali Biwa, offen zu. "Man denkt immer, dass man die Moderation aus dem Kopf oder Bauch schüttelt, aber es ist etwas anderes, wenn man drei Monate nachmittags nicht mehr am Start war", so der Moderator nach der Sendung.

Brand in der Frieda23 und Corona setzen Lokalsender zu

Es war kein leichtes Jahr für das freie Radio. Im Januar machte ein Schwelbrand Teile der Räume unbenutzbar. Dann kam mit Corona auch der Stillstand für Lohro. Zumindest die Bauarbeiten sind mittlerweile so gut wie abgeschlossen. "Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Monats tatsächlich wieder anfangen können", so Biwa.



Und auch die Mitarbeiter dürfen jetzt wieder zurück ins Studio für die Livesendungen - allerdings unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit Lüftungspausen. "Hier wird regelmäßig mehrmals am Tag geputzt. Das ist schon ungewöhnlich, aber halt notwendig", so Biwa.

Mitstreiter fehlen

Nach eigenen Angaben hat Lohro mehr als 40 aktive Redaktionen. Vor allem die Angebote der Spezialmusiksendungen prägen das 24 Stundenprogramm des Senders. Für das Tagesprogramm verantwortlich sind sechs Bundesfreiwilligendienstleistende, die jeweils für ein Jahr bleiben. Jeden dieser Jahrgänge muss Ali Biwa fit machen für den Sendebetrieb - jedes Jahr von Neuem.

Dennoch hat das seit 15 Jahre sendende Radio ein Problem. Es fehlt an Mitmachern. "Die Herausforderung ist tatsächlich das Frühprogramm. Es ist ein bisschen unser Sorgenkind", sagte der Fachanleiter. Wenn Lohro auf diesem Niveau weiter senden will, mit Nachrichten und Moderation, so Biwa, fehle die Unterstützung. "Viele, die uns früher freiwillig geholfen haben, haben inzwischen Arbeit gefunden." Das sei zwar für die jeweiligen Personen erfreulich, jedoch würde deren Hilfe nun fehlen.

Mitmachradio wird 15

Auch auf Praktikanten muss der Sender in diesem Jahr verzichten. Zwar habe sich in Studentenkreisen bereits herumgesprochen, dass dies bei Lohro normalerweise möglich ist. Aber "wir müssen leider vielen Praktikanten absagen, die sich bei uns bewerben, weil wir nicht so viele Arbeitsplätze mieten können", nennt Biwa den Grund. Die Hälfte der Arbeitsplätze sei aufgrund der Abstandsregeln gesperrt. "Das ist schade, dass wir das dieses Jahr nicht anbieten können."

Für Biwa hängt gut klingendes Radio vor allem am Personal. "Lohro ist letztendlich immer nur so gut wie die Mitmacher. Wenn die mit viel Euphorie, Begeisterung und Spaß hier her kommen, dann stemmen wir ein super Programm."

Am 1. Juli feiert das Mitmachradio seinen 15. Geburtstag. In dieser Zeit hat sich der Sender weiterentwickelt. Von den einstigen Gründern ist kaum noch einer dabei und vom Radio aus dem Hinterhof am Margaretenplatz ist nicht mehr viel übrig. Am 1. Juli sendet Lohro live vom Kröpeliner Tor - dann mit noch mehr Gästen.